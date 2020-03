Cinque arresti a Cisterna. Si tratta del risultato di una attività investigativa svolta dai carabinieri nell'ambito di attività finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini del comando di Cisterna hanno messo in manette nella flagranza di reato quattro persone del luogo ( tre uomini ed una donna) poiché nel corso di una perquisizione domiciliare, che hanno tentato di evitare opponendo attiva resistenza e minacciando i militari operanti, sono stati trovati in possesso di 35 grammi di cocaina, un bilancino, materiale per il confezionamento e la somma € 850,00 ritenuta provento dell'attività di spaccio. Tre degli arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Latina, mentre la donna condotta al carcere di Rebibbia, a Roma.