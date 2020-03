Gli agenti della polizia locale di Aprilia hanno disposto la chiusura immediata di un asilo nido che due persone residenti a Lanuvio gestivano in città. L'asilo nido era aperto in violazione al decreto del Governo emanato ieri che imponeva la chiusura di qualsiasi scuola di ordine e grado. Come se non bastasse, le verifiche da parte della polizia locale hanno permesso di accertare che l'asilo nido non era mai stato autorizzato ed era quindi stato avviato abusivamente. Al suo interno erano presenti otto bambini tra i 5 mesi e i 4 anni.