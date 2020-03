Una trappola a sfondo erotico che è finita con una denuncia. Un ricatto che non ha spaventato un uomo di Formia che è stato adescato su Facebook da una donna che mostrava sul suo profilo foto avvenenti ma poi evidenziando in chat uno stato di disagio economico tale da indurre il ragazzo a fargli un regalo di 200 euro. Poi la situazione è mutata. La ragazza, dopo aver incassato i soldi, ha iniziato ad inviargli messaggi erotici e video hot, promettendo molto di più, compresi video che riprendessero un rapporto sessuale completo in cambio di altri regali economici. Al rifiuto dell'uomo la donna ha iniziato a ricattarlo, fino a chiedergli 500 euro minacciandolo di diffondere sui social i video hot che si erano scambiati. L'indagine ha portato a scoprire e denunciare per tentata estorsione un uomo di origine campana classe '91.