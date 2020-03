Era tornato a Latina da Bologna dove studiava, per la chiusura delle università a causa dell'emergenza del Coronavirus. E' morto nella notte, poco prima delle 4, in un drammatico incidente stradale Alessandro Paulotto, residente a Latina, a Borgo Grappa, era a bordo di un'auto condotta da un amico di 22 anni, rimasto gravemente ferito. La Fiat 600 è uscita fuori strada. Sulle cause dell'incidente sono in corso una serie di accertamenti per stabilire lo stato psicofisico al momento in cui è avvenuto l'incidente stradale del guidatore. I due ragazzi avevano trascorso la serata insieme e stavano rientrando a casa.