E' scattata l'ordinanza di chiusura per una casa di riposo nel territorio di Sermoneta, risultata non in regola durante un controllo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Latina. In quella occasione, lo scorso 2 gennaio, i militari avevano eseguito un'attività ispettiva igienico sanitaria riscontrando diverse situazioni che non rispettavano le normative vigenti sulle strutture socio-assistenziali residenziali. Tra queste il numero di ospiti, 12 invece dei 10 autorizzati, uno dei quali sistemato addirittura all'interno di un ufficio separato da un soggiorno con una tenda. Nel corso del controllo, inoltre, è stata segnalata la mancanza del registro degli ospiti, con l'annotazione dei residenti annotata su un foglio di carta non aggiornato da ottobre 2019. Un solo operatore sanitario presente rispetto ai due che prevede la legge e nessun prospetto relativo ai turni di servizio del personale impiegato per l'assistenza degli ospiti per i mesi di novembre, dicembre 2019 e gennaio 2020, ma solo quello relativo al mese di ottobre 2019. Già in passato l'ente aveva segnalato diverse anomalie della struttura e ieri è scattata l'ordinanza, che dovrà essere rispettata, con il trasferimento in altre sedi dei pazienti, entro il prossimo 16 marzo.