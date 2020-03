È stato denunciato il giovane alla guida dell'auto che, alle 3.40 circa della scorsa notte, è stata coinvolta in un terribile incidente in via Nascosa, dove ha perso la vita il 23enne Alessandro Paulotto. Il 22enne ha perso il controllo del mezzo terminando la corsa contro il muro perimetrale di una abitazione, ribaltandosi. Sul posto intervenivano i carabinieri del locale Nor radiomobile oltre al personale del 118 e i vigili del fuoco. Per tali circostanze il conducente del veicolo, risultato positivo agli accertamenti etilometrici, veniva denunciato a piede libero per il reato di omicidio stradale e guida sotto l'effetto di alcool.

Incidente mortale in via Nascosa: la vittima è Alessandro Paulotto 7 ore fa Era tornato a Latina da Bologna dove studiava, per la chiusura delle università a causa dell'emergenza del Coronavirus. E' morto nella notte, poco prima delle 4, in un drammatico incidente stradale Alessandro Paulotto, residente a Latina, a Borgo Grappa, era a bordo di un'auto condotta da un amico di 22 anni, rimasto gravemente ferito. La Fiat 600 è uscita fuori strada. Sulle cause dell'incidente sono in corso una serie di accertamenti per stabilire lo stato psicofisico al momento in cui è avvenuto l'incidente stradale del guidatore. I due ragazzi avevano trascorso la serata insieme e stavano rientrando a casa. di: La Redazione