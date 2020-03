Nella giornata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Stazione di Latina fermavano un indiziato accusato del reato di "rapina". Si tratta di un cittadino tunisino di 43 anni, in Italia senza fissa dimora. I militari operanti intervenivano su richiesta di un 19enne il quale denunciava che poco prima un uomo straniero, del quale forniva solo una generica descrizione, sotto la minaccia di un coltello lo aveva costretto a consegnargli il portafogli ed una chitarra. Le immediate ricerche effettuate dai militari consentivano di rintracciare presso un esercizio pubblico del centro cittadino un soggetto rispondente alla descrizione fornita, che condotto in caserma veniva riconosciuto dalla vittima come l'autore del fatto. L'arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell'a.g. veniva associato presso la locale casa circondariale.