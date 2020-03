Nella giornata di ieri, i militari della Stazione carabinieri di Sabaudia eseguivano un ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, nei confronti di un cittadino tunisino di 33 anni residente a Pontinia. Il provvedimento è conseguente ad una sentenza di condanna per rapina, commessa a Latina in data 23 settembre 2008, per cui il prevenuto dovrà scontare la pena della reclusione di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro). L'arrestato è stato associato alla casa circondariale Latina.