Un incidente stradale è avvenuto questa sera, prima delle 19, in via del Crocifisso, alla periferia di Latina. Si è trattato di un incidente autonomo che si è verificato lungo il rettilineo che porta verso Borgo Piave. Una vettura una Renault, condotta da un uomo di 53 anni, si è ribaltata e subito è scattato l'allarme al 118 che ha inviato un'ambulanza. Si trattava di un codice rosso, uno di quelli della massima urgenza. I feriti sono stati trasportati in ospedale al Santa Maria Goretti. Sul luogo dell'incidente sono rimasti a lungo gli agenti della polizia stradale di Latina per rilevare l'esatta dinamica. In in primo momento le condizioni del ferito sembravano preoccupanti, poi sono migliorate.