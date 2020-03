"La notizia, ancora non del tutto certa, ci preoccupa perché, se fosse accertata, occorre sapere se questo legale negli ultimi giorni è entrato nei Penitenziari Italiani e, in particolare, in quello di Latina". A dichiararlo è il Segretario Generale del SIPPE (Sindacato Polizia Penitenziaria) Carmine Olanda.

Abbiamo notizia - afferma Olanda - che il 4 marzo scorso un legale sarebbe entrato nel carcere di via Aspromonte e che nella formale dichiarazione, che risulterebbe agli atti, avrebbe dichiarato di essere stato di recente a Milano. Nonostante tale dichiarazione, il legale pare sia entrato nel penitenziario su autorizzazione della Direzione, facendogli indossare una comune mascherina. Non sappiamo se si tratti dello stesso professionista che oggi risulterebbe positivo ma, ad avviso del SIPPE, il comportamento della Direzione del carcere di Latina, in generale, appare comunque poco "cautelativo" vista l'emergenza sanitaria mondiale e le direttive impartite dagli organi superiori.

La notizia di un avvocato che sarebbe risultato positivo al virus - afferma invece il Presidente del SIPPE Alessandro De Pasquale - ci sconvolge, perché giornalmente accedono ai penitenziari italiani molte persone, tra cui anche diversi avvocati".

Al momento - conclude De Pasquale- non è dato sapere se l'avvocato che sarebbe risultato positivo al test, abbia fatto ingresso nei giorni scorsi in uno degli istituti penitenziari.

Al SIPPE non convince la gestione di questa emergenza all'interno dei penitenziari, in particolare in quello di Latina dove, oltretutto, il Comandante Dirigente non svolge servizio a tempo pieno poiché destinatario anche di altro incarico che lo impegnerebbe quasi a tempo pieno. Il SIPPE, vista anche questa emergenza, chiede la revoca dell'incarico oppure la sostituzione del Dirigente di Polizia Penitenziaria con uno che possa garantire presenza e continuità all'azione di comando.

Il SIPPE invita il Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise Carmelo Cantone ad attivare tutte le procedure cautelative ed ordinare alla Direttrice del carcere di Latina ad applicare le direttive sul Coronavirus.