Per venire incontro alla popolazione del nostro territorio, Confcommercio Lazio Sud-Minturno-Scauri ed il Comune di Minturno, hanno avviato una iniziativa solidale che permetterà alle persone più fragili e vulnerabile di ricevere gratuitamente a casa la spesa o altri servizi.

Il progetto vede coinvolte numerose attività della nostra città. Di seguito la lista d

Per venire incontro alla popolazione del nostro territorio, Confcommercio Lazio Sud-Minturno-Scauri ed il Comune di Minturno, hanno avviato una iniziativa solidale che permetterà alle persone più fragili e vulnerabile di ricevere gratuitamente a casa la spesa o altri servizi.

Il progetto vede coinvolte numerose attività della nostra città. Di seguito la lista delle aziende aderenti divise per categoria e il relativo numero di telefono.

RISTORANTI / PUB / PIZZERIE

Lo Scoglio

via Lungomare Monte d'Oro

0771 682284

Il Macello Braceria

via Appia, 470

3404109503

La Nuova Moet

via Lungomare, 273

0771 680037

New Metrò

via Appia, 1167

344 228 6919

Locanda Rusticone

via Appia, 735

0771 682488 - Servizio da asporto



ALIMENTARI

Il Bottegone

via Appia, 571

0771 614947

Pellicano

via Appia ang. f. signore

0771 681386

Salumeria da Peppe

via Appia, 623

3403579744

Dea Sapori Genuini

via Appia, 554

0771011691



PESCHERIE

Il Peschereccio

via Appia, 1101

0771680248

FRUTTERIE

Primizie e golosità

via Appia, 760

338 955 4916

L'Oasi della Frutta

via Appia, 867

366 1594467

Big Fruit

via Luigi Cadorna, 7

3482594125 - 3463233023

MACELLERIE

Macelleria Da Enzo e Mena

via Appia, 793

340 7655810

Nuovo Distretto Alimentare

via Appia, 577

0771208705

Macelleria Da Carmine

via Appia, 1105

0771 614820



PASTICCERIE

Cuor di Zucchero

via Appia, 599

347 628 1038



PROFUMERIE

La Coccinella

via Appia, 719

0771613190 - 391.3071319

"Il progetto che vede coinvolte numerose attività nostre associate della città, ha dichiarato il Presidente Antonio Lungo, va incontro alle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, emanato per il contenimento del contagio da Coronavirus, che raccomanda infatti a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il servizio è attivo da oggi.

Siamo una comunità unita e solidale. Insieme supereremo anche questo momento."

elle aziende aderenti divise per categoria e il relativo numero di telefono.

RISTORANTI / PUB / PIZZERIE

Lo Scoglio

via Lungomare Monte d'Oro

0771 682284

Il Macello Braceria

via Appia, 470

3404109503

La Nuova Moet

via Lungomare, 273

0771 680037

New Metrò

via Appia, 1167

344 228 6919

Locanda Rusticone

via Appia, 735

0771 682488 - Servizio da asporto



ALIMENTARI

Il Bottegone

via Appia, 571

0771 614947

Pellicano

via Appia ang. f. signore

0771 681386

Salumeria da Peppe

via Appia, 623

3403579744

Dea Sapori Genuini

via Appia, 554

0771011691



PESCHERIE

Il Peschereccio

via Appia, 1101

0771680248

FRUTTERIE

Primizie e golosità

via Appia, 760

338 955 4916

L'Oasi della Frutta

via Appia, 867

366 1594467

Big Fruit

via Luigi Cadorna, 7

3482594125 - 3463233023

MACELLERIE

Macelleria Da Enzo e Mena

via Appia, 793

340 7655810

Nuovo Distretto Alimentare

via Appia, 577

0771208705

Macelleria Da Carmine

via Appia, 1105

0771 614820



PASTICCERIE

Cuor di Zucchero

via Appia, 599

347 628 1038



PROFUMERIE

La Coccinella

via Appia, 719

0771613190 - 391.3071319

"Il progetto che vede coinvolte numerose attività nostre associate della città, ha dichiarato il Presidente Antonio Lungo, va incontro alle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, emanato per il contenimento del contagio da Coronavirus, che raccomanda infatti a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il servizio è attivo da oggi.

Siamo una comunità unita e solidale. Insieme supereremo anche questo momento."