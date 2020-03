Continua l'opera di rafforzamento dei controlli e prevenzione da parte degli uomini della Polizia di Stato. Il Questore Spina, nei giorni scorsi, ha emesso 10 avvisi orali e 3 fogli di via obbligatori.

L'avviso orale, misura di prevenzione con la quale "il Questore avvisa il destinatario dell'esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge ".

Ai soggetti è stato imposto di non accompagnarsi con altri pregiudicati. In caso di inosservanza alle prescrizioni potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione personale più grave della sorveglianza speciale.

I provvedimenti, sono stati applicati dall'Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine di Latina, nei confronti delle seguenti persone.

1) D.A A. di anni 46 di Formia (LT) residente a Minturno, con numerosi precedenti penali per ricettazione, falsità in titoli di credito e truffe. Episodi denunciati a Minturno dalla Polizia di Stato;

2) F.G. di anni 50 nato a Benevento residente a Latina, con precedenti per maltrattamento in famiglia, lesioni personali porto di armi od oggetti atti ad offendere, rifiuto di indicazioni sulla propria identità denunciati dalla Polizia di Stato:

3) P.E. di anni 44 nato a Latina ivi residente, con precedenti per truffa, sostituzione di persona e ricettazione. Episodi denunciati a Latina dell'Arma dei Carabinieri;

4) P.M. di anni 31 nato a Roma residente a Latina, attualmente agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Episodi denunciati a Latina dell'Arma dei Carabinieri;

5) T.P. di anni 46 nato a Terracina residente a Sabaudia, attualmente agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. Episodi denunciati a Latina dalla Polizia di Stato ;

6) C.F. di anni 51 nato in Germania residente a Latina, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, furto e ricettazione. Episodi denunciati a Latina, dalla Polizia di Stato ;

7) M.S. di anni 27 nato a Roma residente a Aprilia, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, furto e ricettazione. Episodi denunciati a Roma e Latina, proposta del Commissariato di Cisterna;

8) V.M. di anni 51 nato a Zagarolo residente a Aprilia, con precedenti per rapina e violazione alla normativa sulle armi. Episodi denunciati a Aprilia. Proposta del Commissariato di Cisterna;

9) E.S. di anni 28 nato a Napoli residente a Latina, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, in particolare sabato 1 marzo ha aggredito agenti di Polizia di Stato durante un controllo in centro a Latina;

10)T.M di anni 37 nato a Latina e ivi residente, con numerosi e recenti reati per associazione finalizzata alla produzione detenzione ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Inoltre è stato disposto il divieto di ritorno a Latina per anni tre nei confronti di :

G.. M. di anni 40 , DE. R.S. di anni 37 e M. A. di anni 44 arrestati per rissa nei pressi della chiesa S.M.Goretti in data 4-c.m.