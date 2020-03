Nella giornata di ieri, a Latina, durante la notte, i carabinieri delle Stazione capoluogo e di Borgo Podgora, nel corso di servizio di controllo del territorio, traevano in arresto in flagranza del reato di evasione, una 49enne del posto, sottoposta agli arresti domiciliari. Nella circostanza i militari operanti, notavano e bloccavano la prevenuta mentre percorreva una via del centro cittadino allontanatasi dal proprio domicilio senza giustificato motivo. L'arrestata è trattenuta presso il comando arma che procede, in attesa dell'udienza con rito direttissimo.