Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Anzio hanno messo a punto una operazione antidroga nel territorio di Nettuno. In particolare, un uomo di 33 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di numerosi dosi di cocaina. La persona in questione, nello specifico, aveva con sé 120 grammi di sostanza stupefacente. Gli agenti, nel mettere a segno Il blitz, hanno anche iniziato a ricostruire una rete di spaccio che sarebbe gestita da persone incensurate. Le indagini proseguono a 360 gradi.