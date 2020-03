La Polizia di Stato – Questura di Latina, nella giornata di giovedì, ha dato esecuzione al decreto emesso dal Questore di Latina Michele Spina con il quale è stata disposta la chiusura per 10 giorni di una attività di scommesse sportive a Fondi.

Ancora, nel medesimo pomeriggio personale del Commissariato Distaccato di Fondi, al termine di una tempestiva attività investigativa, ha denunciato in stato di libertà P.C. classe 1981, il quale nel corso di un controllo su strada è stato trovato in possesso di hashish. È stata quindi eseguita una perquisizione personale presso il domicilio dello stesso, che ha consentito di rinvenire ulteriori 19,43 grammi di marijuana ed altro hashish, per un peso di 6,08 grammi. L'uomo, deferito in stato di libertà per la detenzione illecita dello stupefacente, è stato anche sanzionato ai sensi della vigente normativa stradale con la conseguente sanzione accessoria del sequestro amministrativo dell'autovettura in quanto priva di assicurazione obbligatoria.