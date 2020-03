"Si ricorda che tutte le sei farmacie comunali del territorio – grazie anche al prezioso supporto della Croce Rossa Italiana - Comitato di Pomezia – distribuiscono gratuitamente la soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani ai cittadini che si recano presso le farmacie con un contenitore in plastica (massimo 60 ml a persona)".

"Istituzioni nazionali e locali lavorano senza sosta per fronteggiare l'emergenza coronavirus - si legge nella nota - La collaborazione dei cittadini è fondamentale per rendere efficaci le misure adottate".

Salgono a 14 i casi risultati positivi al Coronavirus nel territorio di Pomezia. Ad annunciarlo è il Comune stesso, che sottolinea come dalle prime indagini effettuate sembra che tutti i casi siano tutti riconducibili a link epidemiologico noto.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli