Confermato il link epidemiologico tra le due anziane pontine decedute negli ospedali Dono Svizzero e San Giovanni di Dio e la festa che si è tenuta a Fondi tra diversi anziani, provenienti anche da altre regioni italiane

Nello specifico, si tratta di una donna donna di 80 anni di Lenola, risultata positiva al Covid-19, deceduta all'ospedale di Formia, la quale era affetta da pluripatologie preesistenti; di un'altra donna di 93 anni di Fondi e deceduta presso l'ospedale San Giovanni di Dio e per la quale si è ancora in attesa dell'esito del test per il Covid-19.