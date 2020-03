Il Coronavirus arriva anche sui Monti Lepini. È di poco fa la conferma di un caso positivo a Sezze. Si tratta di una donna, che martedì scorso si era recata dal medico di famiglia per una febbre persistente e della tosse. Immediata l'attivazione della procedura cautelativa, tanto che la donna era stata trasportata al Santa Maria Goretti di Latina. I primi tamponi a cui si è sottoposta avrebbero dato esito negativo, mentre il terzo, eseguito ieri, è risultato positivo.

