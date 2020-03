Arrivano le nuove misure di contenimento dell'emergenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stata presentata poco fa la bozza del nuovo decreto del Governo, pronto ad essere varato in serata, dove è prevista la chiusura della Lombardia (divieto di ingresso e di uscita) valida anche per altre undici province. Anche il Piemonte e l'Emilia Romagna entrano nella lista delle zone controllate. Quelle rosse, invece, sono: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli