Un bruttissimo incidente stradale si è verificato nel corso della serata di oggi a Nettuno, nei pressi del confine con Anzio. In particolare, un centauro di 54 anni stava percorrendo via Santa Barbara in direzione dell'ospedale quando, giunto nei pressi del dosso che si trova poco prima delle scuole, con il proprio scooter è finito a terra e contro un'auto in transito nell'opposto senso di marcia.

L'impatto è stato piuttosto violento, soprattutto tra il centauro di Nettuno e l'asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto con una ambulanza del 118 e con la Volante del commissariato di Anzio. I soccorsi sanitari hanno subito trasportato il 54enne agli ospedali "Riuniti", con i medici del reparto emergenziale che hanno subito capito la gravità delle ferite riportate. Al momento, infatti, l'uomo è in prognosi riservata.

La polizia, invece, sta ricostruendo nel dettaglia la dinamica del tutto.