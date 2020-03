Sono operativi da giorni, senza curarsi degli orari di lavoro massacranti e al solo scopo di garantire il massimo delle cure ai pazienti. Si tratta degli infermieri e delle infermiere del reparto di Rianimazione dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, che come ogni medico, operatore e infermiere del nosocomio sono operativi a qualsiasi ora proprio per l'emergenza Coronavirus.

Di momenti per evadere da queste giornate frenetiche, gli infermieri e le infermiere ne hanno pochi: un caffè o la pausa per mangiare.

Perché, allora, non chiamare una pizzeria per farsi portare una pizza d'asporto, così da riprendersi prima di iniziare a lavorare? Perché, purtroppo, gli esercenti locali non consegnano cibo d'asporto in ospedale. Per lo meno, tante pizzerie del capoluogo, chiamate proprio dai professionisti in questioni, si sono rifiutate di portare i cartoni di pizza e qualsiasi altro prodotto presso il Santa Maria Goretti.

Alla base del rifiuto, naturalmente, il timore di essere contagiati, vista la vicinanza degli infermieri e delle infermiere ai pazienti, anche se, bisogna ricordarlo, sono proprio i professionisti in questione i soggetti che sicuramente prendono le precauzioni maggiori nei confronti del Coronavirus. Sia chiaro, la consegna non sarebbe mai potuta avvenire all'interno del reparto, bensì fuori dall'ospedale o in una zona accessibile, sicura ed aperta al pubblico.

Non si tratta di addebitare una colpa ai gestori o a chi si occupa delle consegne a domicilio, vista la delicata situazione del momento. Si tratta di una delle tante conseguenze dei timori che il Coronavirus sta diffondendo