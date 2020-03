Davanti ad un nemico come il Coronavirus, così come davanti a qualsiasi male, non c'è colore politico che tenga. Anzi, è proprio nella solidarietà tra avversari che si riconosce la forza della coesione che può essere da esempio per riuscire in questa battaglia.

Ed è quello che sta accadendo anche nel Lazio, dove gli avversari politici del presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, stanno inviando la loro solidarietà dopo la notizia del test positivo del dem.

Giorgia Meloni: "In bocca al lupo"

È la prima a commentare quanto accaduto, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che un attimo dopo le dichiarazioni di Nicola Zingaretti twitta un "in bocca al lupo" sul suo profilo

Giuseppe Simeone (Forza Italia)

"Intendo rivolgere personalmente ed anche a nome del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale gli auguri di pronta guarigione al governatore del Lazio Nicola Zingaretti, risultato positivo al Coronavirus. Faccio un grande in bocca al lupo a lui e a tutti i malati che in questi giorni affrontano con coraggio questo virus. Siamo convinti che solo remando nella stessa direzione potremo uscire da questa emergenza epidemiologica".

Il coro della Lega

''Un augurio di pronta guarigione a Nicola Zingaretti, ci sarà il tempo per continuare a confrontarci sempre nel rispetto umano e politico''. Così in una nota Francesco Zicchieri e Claudio Durigon, rispettivamente coordinatori della Lega nel Lazio e di Roma e provincia, insieme ai consiglieri regionali del Carroccio Orlando Tripodi, Daniele Giannini, Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli.