Ai due poliziotti Matteo Demenego di Velletri e Pierluigi Rotta di Napoli sarà conferita la cittadinanza onoraria alla memoria. E' una delle iniziative che l'amministrazione comunale di Trieste ha in programma per rendere omaggio ai due agenti uccisi durante una sparatoria in Questura lo scorso 4 ottobre 2019. Il loro sacrificio sarà ricordato per sempre e l'omaggio della città si concretizzerà anche nell'intitolazione di un tratto di via Tor Bandena, proprio davanti alla Questura, al loro nome. Il tutto sarà reso ufficiale e avverrà durante la cerimonia in occasione dell'Anniversario della Fondazione del Corpo alla presenza del Capo della Polizia, Franco Gabrielli prevista per il 18 aprile a Trieste.

Queste le parole del Questore di Trieste, Giuseppe Petronzi riportate dal quotidiano Il Piccolo: «Un programma - ha osservato il Questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, durante un incontro in Municipio - che onora la memoria dei nostri ragazzi: Trieste ha dato l'ennesima dimostrazione della garbata e discreta vicinanza alla Polizia». Quanto accaduto lo scorso ottobre, ha ricordato, «ha ferito particolarmente la nostra intimità di uomini e donne di Polizia. Il mio appartamento di servizio - ha poi precisato - è all'interno della Questura. E quando si passa in quel luogo non si può non pensare a quanto successo».

Alle cerimonie del 18 aprile sono attese anche le famiglie di Demenego e Rotta. «I contatti tra la Questura e i familiari - ha detto Petronzi - sono costanti. C'è un vincolo fortissimo».

Il 18 aprile, ha poi affermato il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, «sarà un momento importante, la città ricorderà questi due suoi figli che tanto avevano dato. Proseguiremo con un iter velocissimo», per permettere il regolare svolgimento delle cerimonie.