Nel giorno della Festa internazionale delle Donne - 8 marzo 2020 -, i carabinieri della Stazione di Campoverde di Aprilia hanno arrestato un uomo di 35 anni per l'ipotesi di reato di maltrattamenti contro familiari conviventi: si tratta di un uomo del posto bloccato in flagranza di reato perché avrebbe minacciato e percosso la convivente causandole escoriazioni giudicate guaribili in cinque giorni dal personale medico.

L'uomo arrestato, come disposto dal magistrato di turno della Procura di Latina, è stato associato al carcere del capoluogo.