Si svolgeranno lunedì alle 15 nella chiesa di Borgo Grappa, i funerali di Alessandro Paulotto, il ragazzo di 22 anni di Latina, morto in un terribile incidente stradale avvenuto domenica nel cuore della notte in via Nascosa a Latina.

Dopo che la Procura ha disposto l'esame sul corpo, in queste ore ai familiari del ragazzo, alla mamma, al papà e alla sorella, stanno arrivando moltissimi messaggi di cordoglio. Le indagini sono dirette dai carabinieri della Compagnia di Latina e secondo gli accertamenti è emerso che la vettura condotta da un amico è uscita fuori strada e in un secondo momento si è ribaltata. Ieri mattina il pubblico ministero Marco Giancristofaro ha affidato l'incarico al medico legale Stefania Urso che tra trenta giorni consegnerà i risultati al magistrato inquirente. Il ragazzo ha riportato dei traumi soprattutto cranici che lo hanno portato al decesso.

La morte di Alessandro ha destato un forte cordoglio e grande commozione non soltanto a Borgo Grappa, ma anche a Latina, tra in suoi ex compagni di scuola e tra i suoi compagni universitari a Bologna dove si era trasferito. Dalla città felsinea era rientrato nei giorni scorsi per la chiusura dell'Università a causa proprio del Coronavirus. L'emergenza era stata l'occasione per Alessandro per tornare a Latina, rivedere i familiari e gli amici e l'altra sera aveva deciso di uscire per una vecchia rimpatriata. Sui social sono moltissimi i messaggi postati per salutare Alessandro. Alcuni amici hanno postato dei cuori, altri invece lo hanno ricordato scrivendo «Resterai sempre nei nostri cuori». Alessandro era un ragazzo che non passava inosservato per il suo carattere sempre gentile in grado di farsi volere bene da tutti.