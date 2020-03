Nove casi in più rispetto a ieri. E' questo l'incremento dei casi positivi di Coronavirus in tutto il Lazio: lo si evince dal breve bollettino pubblicato sui social dall'assessorato alla Salute della Regione.

«Sono 84 nella Regione Lazio i casi positivi al COVID19, oltre i 3 guariti - si legge nel flash -. Di questi, 26 sono in isolamento domiciliare, 47 sono ricoverati non in terapia intensiva e 8 sono ricoverati in terapia intensiva».

Nel frattempo, sul medesimo portale, compare anche la notizia della telefonata fra gli assessori della Salute del Lazio e della Lombardia, ossia Gallera e D'Amato. I due, parlando di una battaglia comune da affrontare, hanno manifestato reciproca vicinanza agli operatori sanitari.

«Le priorità sono l'assunzione rapida di personale, l'acquisizione dei dispositivi di protezione, delle tecnologie e dei ventilatori meccanici. Bisogna fare presto - si legge nella nota -. Siamo in guerra, dobbiamo essere uniti».