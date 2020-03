L'impatto nella rotatoria, poi la vettura colpita lateralmente ha proseguito la marcia ribaltandosi almeno due volte prima di tornare sulle ruote. È successo nel pomeriggio all'incrocio tra via Isonzo e via Ferrazza, a Latina, all'altezza del cavalcavia della Pontina, dov'è dovuta intervenire un'ambulanza del servizio 118 per soccorrere la donna di 74 anni che sedeva al volante della Lancia Ypsilon carambolata: l'automobilista è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, dove le sue condizioni non sono apparse gravi.

Illesi invece l'anziano di 77 anni e la moglie che viaggiavano a bordo dell'altro veicolo, una Fiat Punto. Stando ai primi riscontri della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, la Punto viaggiava su via Isonzo in uscita dal centro e ha imboccato la rotatoria mentre, dalla sua sinistra, arrivava appunto la Ypsilon. L'impatto laterale, quindi, ha fatto inclinare la seconda che ha finito per ribaltarsi.

Durante i rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi, è stata necessaria la chiusura di via Ferrazza in direzione nord.