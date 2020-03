Il cippo, per chi non fosse "pratico" della zona, si trova nei pressi della cantina sociale di Borgo Santa Maria, a Latina .

Ma su quel cippo non c'erano solo l'indicazione per la Strada dell'Astura, l'acronimo ONC (Opera Nazionale Combattenti) e l'anno di posizionamento (l'undicesimo dell'era fascista, il 1933): infatti, è ricomparso anche un fascio littorio che si trovava sulla sommità dell'antico cartello stradale.

E' questo quanto accaduto nelle scorse settimane all'incrocio fra Strada dell'Astura, via Santa Maria e Strada Monfalcone, dove una vecchia indicazione stradale in pietra risalente al 1933 è stata ripulita e ridipinta, riportando alla luce le scritte che la caratterizzavano.

