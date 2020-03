Il Comune di Nettuno ha deciso di intervenire per fronteggiare l'emergenza furti che ha colpito negli ultimi due mesi l'asilo nido che si trova in via Palmiro Togliatti, nel quartiere Santa Barbara. In tempi strettissimi l'ente installerà un impianto di allarme per sventare ulteriori furti ai danni della struttura che ospita i bambini. La struttura sarà illuminata, videosorvegliata e collegata alle forze dell'ordine.

L'ultimo colpo messo a segno da malviventi risale al 27 febbraio scorso. I ladri Hanno sfondato gli armadietti dei bambini, messo soqquadro l'ufficio con i documenti e tutto le scrivanie, sporcato in giro e, ancora una volta hanno rubato il cibo dei bambini. Una situazione più serie rispetto ai quattro furti precedenti, in cui i danni sono stati mini. Sul posto i carabinieri di Anzio e inevitabili i disagi per le famiglie visto che è impossibile pulire prima che vengano effettuati i rilievi della scientifica in cerca di tracce per individuare i responsabili di questo gesto vergognoso. E c'è chi ha deciso di non lasciare i bambini a scuola in una situazione di precarietà. Questo è stato il quinto episodio in poche settimane.

Il primo caso di effrazione al nido è stato registrato il 24 gennaio quando furono portati via generi alimentari e qualche euro dalle macchinette del caffè effettuando danni ingenti nella parte della struttura dedicata ai bambini più grandi, bagni compresi. Altri due episodi tra il 24 e il 28 gennaio, giorno in cui i ladri hanno portato via dalla ripensa parmigiano, carne e prosciutto che serviva per preparare il pranzo ai piccoli alunni. Il quarto episodio il 6 febbraio quando i ladri hanno trafugato dei detersivi. Tutti i colpi hanno causato danni ingenti alla struttura e sono stati denunciati ai carabinieri.