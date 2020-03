Al momento, le autorità stanno lavorando per ricostruire i contatti dei due anziani: sarà fondamentale capire il link epidemiologico della coppia.

Il Coronavirus è arrivato anche sul territorio di Nettuno : una donna anziana, di circa 70 anni, è risultata positiva ai tamponi per la verifica del contagio da Covid-19 e, dopo un periodo di isolamento domiciliare preventivo, è scattato il trasferimento all'ospedale Spallanzani di Roma, dove dovrebbe andare anche il marito coetaneo, che pur non essendo ancora ritenuto positivo al virus accusa dei sintomi riconducibile a un possibile contagio.

