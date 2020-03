Il Comune di Formia in collaborazione con la Protezione Civile VER sud Pontino è al fianco dei cittadini per affrontare l'emergenza Covid -19. Partiranno nell'arco della settimana una serie di servizi a supporto delle fasce più a rischio, ma non solo, saranno attivate iniziative e servizi per aiutare tutti, dagli anziani ai più piccoli per sentire la vicinanza e l'attenzione del Comune ma soprattutto della comunità. La prima iniziativa partirà proprio nella giornata di domani e va incontro alle misure del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo ed integrato nel Decreto dell'8 marzo. Tutte le persone over 70 e o le persone affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita che non possono uscire di casa per fare spesa di generi alimentari o non possono recarsi in farmacia e allo stesso tempo sono sprovviste di una rete di amici e famigliare che possano supportarli, potranno richiedere il supporto del Comune. Il servizio sarà attivo già dalla mattina di domani, gli utenti potranno contattare il numero 0771.778357 tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e a seguito di una piccola intervista telefonica gli operatori del comune forniranno tutte le informazioni necessarie per organizzare l'assistenza.

"L'Amministrazione Comunale - sottolinea il Sindaco Paola Villa - vuole dimostrare la sua vicinanza alla popolazione e vuole con l'aiuto degli operatori dei Servizi Sociali e volontari della Protezione Civile concretamente dare un supporto ai cittadini che in questo momento hanno più difficoltà ad affrontare questo momento di emergenza. Mettiamo in campo servizi concreti che possano realmente essere d'aiuto, il nostro unico e solo obiettivo è essere vicino ai cittadini e supportare l'intera comunità"