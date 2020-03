Una donna di circa 50 anni è risultata positiva al Coronavirus ad Anzio . In particolare, nelle scorse ore, dopo la positività ai test negli ospedali "Riuniti" di Anzio e Nettuno, è scattato il trasferimento dal litorale all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sono in corso le cure del caso.

