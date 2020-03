La scoperta è stata effettuata dal personale sanitario questa mattina, che ha immediatamente contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Anzio, che afferiscono alla Compagnia coordinata dal capitano Giulio Pisani. Le indagini sono in corso.

Furto nella notte scorsa ad Anzio , all'interno del Serd che si trova nelle pertinenze degli ospedali "Riuniti" di Anzio e Nettuno. In particolare, ignoti ladri hanno forzato una porta non blindata che si trova sul retro della palazzina e, una volta dentro, hanno rubato 23 flaconi da un litro di metadone .

