Al momento non risultano feriti; in carcere sono intervenuti anche i sanitari del 118 a scopo precauzionale e diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno dovuto domare alcuni roghi appiccati.

Ci sono volute tre ore prima che le forze dell'ordine intervenute in massa (oltre 150 tra polizia penitenziaria, carabinieri, polizia di Stato, Guardia di finanza) riuscissero a domare la sommossa e a far calmare i rivoltosi.

La rivolta, infatti, è stata scatenata dalla notizia rivelatasi poi infondata che il Governo avesse cancellato i colloqui fino al 31 maggio 2020; in realtà, l'annullamento durerà fino al 3 aprile.

Detenuti in rivolta nel carcere di Velletri questo pomeriggio. Alle 14 alcuni reclusi del "padiglione vecchio" hanno occupato e distrutto le celle e alcuni uffici amministrativi, rivendicando il diritto ai colloqui con i familiari.

