Arriva direttamente dalla voce di Tiziano Ferro l'invito ai giovani di Latina a restare a casa per cercare di arginare l'espandersi del Coronavirus. «Vi chiedo un piccolissimo gesto di generosità e altruismo, parole che Latina conosce molto bene. So che la movida di Latina è cresciuta a dismisura, ma sono sicuro che posso fidarmi di voi, della generazione di Latina. Vi voglio bene è difficile per tutti, ma sicuramente passerà. Stiamo a casa e usiamo questo tempo, per riflettere e per fare qualcosa di costruttivo, ciao amici di Latina».