Di conseguenza, una volta visto il fallimento del colpo, i malviventi hanno abbandonato l'auto e sono scappati a piedi in campagna.

L'impatto, seppure violento, non ha consentito di disarcionare il macchinario, né tantomeno di danneggiare la cassaforte.

Tentativo di furto nell'area di servizio di via Santa Maria, a Nettuno : i malviventi hanno provato a disarcionare la colonnina del self-service con una Panda, ma non ci sono riusciti e sono stati costretti a fuggire nelle campagne.

