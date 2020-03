Un'ulteriore precisazione a quanto già disposto dai decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, che consentono spostamenti solamente per comprovati motivi legati a esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità.

Niente isolamento nella casa "delle vacanze". Il Comune di San Felice Circeo , anche alla luce dell'assalto di turisti registrato lo scorso weekend, con un avviso ha chiarito che «tutte le persone che non risiedono e/o dimorano stabilmente» sul territorio e che non avrebbero potuto raggiungerlo nelle ultime ore «dovranno necessariamente tornare nei luoghi di dimora abituale».

