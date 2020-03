L'emergenza Coronavirus ha fermato tutte le celebrazioni aperte al pubblico. Di conseguenza, nelle Chiese d'Italia non si celebrano più le Sante Messe alla presenza di fedeli, né tantomeno è possibile celebrare matrimoni, battesimi o funerali. E lo stesso dicasi per le altre religioni.

Questa situazione, però, non ha fermato i sacerdoti - che in forma privata continuano a celebrare Messa, magari trasmettendola in streaming per i fedeli - e soprattutto non ha fermato Papa Francesco, che ogni mattina presiede la celebrazione dell'Eucarestia a Santa Marta, sempre in forma privata, con diretta televisiva sulla pagina Facebook della Diocesi di Roma, su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre) e su Telepace (canali 73 e 214 - in hd - del digitale o 515 su Sky).

Oggi, però, ci sarà un momento importantissimo per la fede cristiana: infatti, prima della diretta (sempre su Facebook della Diocesi, su Tv2000 e su Telepace) della Santa Messa celebrata alle 19, in forma privata, al Santuario del Divino Amore di Roma dal cardinale vicario monsignor Angelo De Donatis, il Papa affiderà Roma, l'Italia e il mondi intero alla protezione della Madonna, Madre di Dio, come segno di preghiera e di speranza. E lo farà con un videomessaggio al fine di pregare insieme a tutti i fedeli che, in questi giorni difficili, non possono accostarsi all'Eucarestia.