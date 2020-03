Non c'è solo la conta dei casi positivi, dei decessi, dei guariti e dei ricoverati in questa emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in Italia. Infatti, nel bel mezzo dell'emergenza c'è bisogno di medici anestesisti e rianimatori e di operatori socio-sanitari allo Spallanzani di Roma. E la necessità è impellente, visti i tempi del bando.

Oggi, infatti, sono stati pubblicati due avvisi utili a recepire le manifestazioni d'interesse all'assunzione a tempo determinato, per dodici mesi, di 24 dirigenti medici anestesisti e rianimatori e di 16 operatori socio-sanitari. Si tratta di una manifestazione d'interesse lampo: infatti, gli interessati dovranno inviare le proprie domande nei modi stabiliti dal bando entro cinque giorni a partire da oggi.

L'intento è chiaro: potenziare quanto prima l'organico per fronteggiare l'emergenza generata dal Covid-19.

Ecco i link ai bandi:

Bando Anestesisti e Rianimatori

Bando Oss