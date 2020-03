Diramato poco fa, a Roma, il bollettino medico quotidiano dell'ospedale Spallanzani in merito al Coronavirus.

In particolare, nei reparti dell'Istituto nazionale per le Malattie infettive sono attualmente ricoverati 88 pazienti. "I positivi sono in totale 73, inclusi i 13 che necessitano di supporto respiratorio" si legge nel bollettino. "In particolare, per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in miglioramento".

Ci sono, inoltre, 15 pazienti in osservazione e in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici.

Una nota di rilievo, sempre nel bollettino, riguarda i pazienti dimessi "che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo Coronavirus": sono 295.

Infine, i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o nella struttura militare della Cecchignola sono 17.