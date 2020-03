Sette nuovi casi positivi e un decesso. È il bilancio di oggi della Asl di Latina in merito all'emergenza Coronavirus nella provincia di Latina.

Dei nuovi casi, due pazienti risiedono a Latina, gli altri comuni interessati sono Cisterna di Latina, Fondi, Minturno, Sezze e Terracina. Solo il paziente di Terracina è stato ricoverato presso la terapia intensiva del Goretti. Due pazienti sono stati collocati in isolamento domiciliare mentre gli altri cinque sono ricoverati nelle nostre strutture ospedaliere. Nella giornata di ieri si è anche registrato il quarto decesso di una paziente di 82 anni, ricoverata presso lo Spallanzani, e residente a Formia.

Casi Positivi 47

Ricoverati 27

Negativizzati 4

Decessi 4

"Sulla base dei numeri appena evidenziati, i pazienti attualmente in carico sono 39 - spiega la Asl -12 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (6), la Terapia Intensive del Goretti (3) e presso l'unità di Malattie Infettive del Goretti o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (18). Complessivamente, ad oggi, sono 1.200 le persone in isolamento domiciliare in aggiunta ai 12 pazienti positivi precedentemente evidenziati. Si ricorda che, al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell'Azienda ASL. Si raccomanda di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l'emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale".