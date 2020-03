Blitz della Polizia locale questo pomeriggio in piazza Battisti. Dopo un veloce inseguimento nel centro cittadino, gli agenti hanno fermato e portato al Comando di Corso della Repubblica il conducente di una Opel Astra. Secondo le prime informazioni, raccolte grazie ai testimoni al fatto, l'uomo dovrebbe essere l'autore di una serie di truffe messe a segno sul territorio del comune di Cisterna di Latina. Da qualche giorno infatti, gli agenti agli ordini del comandante Raoul De Michelis, sono sulle sue tracce di una vettura grigio scuro e dello stesso modello di quella fermata poche ore fa. Un controllo costante grazie ai varchi elettronici. E proprio grazie agli occhi elettronici dalla sala operativa è scattata la segnalazione, con l'auto che è stata vista entrare nel centro cittadino. Così è scattato il blitz, che ha portato al blocco dell'auto tedesca in piazza Battisti. Il conducente è stato quindi accompagnato al Comando per essere interrogato. Al momento non è ancora chiaro quante persone sono state truffate con il sistema dello specchietto. Gli agenti in queste ore stanno ascoltando, oltre all'uomo fermato, alcuni testimoni, ma soprattutto altre possibili vittime del presunto truffatore. Per questo dagli agenti della locale è arrivato l'appello alle persone rimaste vittima di tale truffa ad andare al Comando per sporgere denuncia.