Con la scusa di provvedere alla pulizia del locale, si radunano all'interno dell'ex disco pub e associazione culturale di via Calabria ad Aprilia, ascoltando musica ad alto volume e violando di fatto le disposizioni del decreto del governo contro il coronavirus. Ora cinque persone, quattro giovani avventori e il proprietario della struttura rischiano una denuncia a piede libero. E' accaduto martedì sera dopo le 22.30 presso un locale di via Calabria. I giovani, probabilmente contando sul fatto che la struttura non fosse aperta al pubblico, hanno pensato bene di barricarsi all'interno per ascoltare insieme musica. Il via vai sospetto non è però sfuggito ai militari della caserma di via Tiberio, che hanno effettuato un controllo all'interno per verificare l'identità degli avventori e chiesto loro di giustificare le ragioni della loro presenza all'interno del locale. La risposta è stata che il locale, sede dell'associazione culturale, necessitava di interventi di pulizia, una motivazione non sufficiente e che comunque non ha convinto i carabinieri in servizio. Tutti i presenti incorreranno in una denuncia e non è escluso che il Comune, su richiesta delle forze dell'ordine, possa disporre la sospensione dell'attività.