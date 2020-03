Dopo la pandemia arriva la chiusura totale. L'Italia è totalmente zona rossa, come ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte poco fa con una conferenza stampa, chiedendo un grande sforzo all'intera cittadinanza italiana, annunciando che per vedere gli effetti bisognerà aspettare un paio di settimane. Se i numeri cresceranno, ed è probabile, non vuol dire che arriveranno nuove misure.

"Sarà un'Italia Protetta interamente - ha detto il Premier - sarà stabilita la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari, farmacie e parafarmacie. Chiudiamo ristoranti, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, mentre per le altre attività andrà attuata il lavoro agile, agevolate le ferie. Industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le attività ma con le precauzioni per evitare il contagio. Regolazione dei turni di lavoro, ferie anticipate e tutto quello che necessario".