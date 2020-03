A seguito dei controlli medici effettuati a seguito del primo caso positivo di Covid-19 registrato a Nettuno sono emersi altri 5 casi sul territorio positivi al virus. Tra questi il marito della donna di Nettuno ricoverata in condizioni serie, ma in questo momento stazionarie, a Roma. L'uomo è in quarantena presso il proprio domicilio dall'8 marzo scorso e presenta sintomi lievi. La sua condizione verrà monitorata costantemente dal personale della Asl Roma 6 che ha proceduto, e sta tuttora procedendo, al controllo di tutte le persone che sono entrate in contatto con la coppia. Al momento, dopo che sono state controllate tutte le nipoti e i parenti che sono entrati a contatto con l'uomo e la donna, sono risultate positive al Covid-19 una nipote e la madre della stessa.

Resta ricoverata a Roma la donna risultata positiva presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Anzio. Positivo al Covid-19 anche un pilota dell'aeronautica in servizio a Pratica di Mare che avrebbe contratto il virus da un collega proveniente da Bergamo.