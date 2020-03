Erano in strada senza una comprovata esigenza. Per questo motivo 5 persone di Pomezia sono state denunciate dai carabinieri per il mancato rispetto di quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede di lasciare le proprie abitazioni solo per motivi indispensabili legati al lavoro, alla salute o alla necessità. Lo stesso provvedimento è stato adottato anche in altre località della provincia di Roma per tutti coloro che sono stati trovati in giro senza alcun motivo. Chiaramente i controlli da parte delle forze dell'ordine proseguiranno durante tutte le prossime giornate.