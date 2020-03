Vasto incendio, ieri, nel campo nomadi di Castel Romano, al confine fra Roma e Pomezia. Fiamme alte e tanto fumo hanno caratterizzato il pomeriggio e la serata di ieri lungo via Pontina, dove si trova l'insediamento dei rom. A bruciare, come troppo spesso accade, le baracche dei nomadi (almeno tre) e tanti, troppi rifiuti accatastati all'interno e all'esterno del campo. Tra il materiale bruciato c'è di tutto: dalla plastica ai materiali edili, fino agli elettrodomestici e alle carcasse d'auto. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia, i loro colleghi di Roma Eur e il carro schiuma de La Rustica, ma anche due Volanti della polizia.

