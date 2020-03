Bisogna restare a casa, non uscire se non per motivi di stretta necessità. L'attività all'aria aperta è consentita, ma purché vengano rispettate le distanze di sicurezza e non si creino assembramenti. Su quest'ultimo punto si è creata un po' di confusione in questi primi giorni di isolamento, esteso dall'altroieri anche a tutta la penisola, compresa naturalmente la città di Latina. Il monito che è arrivato da più parti è comunque quello di restare a casa il più possibile. Monito che è giunto anche dal sindaco di Latina, Damiano Coletta che però oggi, non senza un po' di stupore, si è fotografato durante una corsetta al parco pubblicando su Twitter il seguente messaggio: "Ripresa dei miei allenamenti individuali dopo 3 g di stop.È consentito.Pochissima gente in giro. Ma tutti con il bisogno di salutarci con un sorriso. Mai come ora avverto l'importanza del ruolo di sindaco nel dare consapevolezza ai propri cittadini. La bellezza di un sorriso. Serve".

Messaggio di normalità che ha però lasciato perplessi i cittadini del web... e non solo. La foto risale a ieri, è vero, ma opportunità avrebbe voluto che il sindaco della città, nel bel mezzo della campagna #iorestoacasa desse il buon esempio rinunciando alla sua passione per l'allenamento, come stanno facendo tantissimi suoi concittadini.