E' diventata la storia virale della settimana. Quella del preparatore atletico di Minturno Fausto Russo, 38enne ricoverato al Goretti perché positivo al Coronavirus, che ha invitato tutti quanti, compresi i più giovani, a non abbassare la guardia, riportando la sua commovente testimonianza. Ed oggi, affidandosi sempre al suo profilo Facebook, Fausto Russo ha aggiornato tutti coloro che si erano appassionati alla sua storia sulla sua condizione. Ricoverato da domenica, è ancora al Goretti di Latina: "le Condizioni sono stazionarie respiro ancora attaccato ad un casco pressurizzato con ossigeno da tre giorni.

Non ho febbre da domenica. E' tosta ma io combatto. Voi evitate questo è #STATEACASA. Grazie a tutti x i numerosi e affettuosi mess scusate se nn riesco a rispondere a tutti. Ma Covid-19 picchia duro non posso abbassare troppo la guardia".