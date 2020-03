Le restrizioni per il coronavirus non frenano del tutto gli episodi di microcriminalità, anzi spingono i soliti disperati alla ricerca di soldi a uscire allo scoperto. È successo nella giornata di oggi nel centro di Latina, dove una donna è stata derubata della borsa da due sconosciuti: i borseggiatori l'hanno avvicinata da dietro per strapparle la tracolla, poi sono scappati versi viale Petrarca in direzione dell'ex Villaggio Trieste. Qualcuno tra i passanti che hanno assistito alla scena ha cercato di seguire i banditi, ma sono riusciti a dileguarsi in fretta. Per gli accertamenti e le ricerche del caso sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante.